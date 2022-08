Traffico Roma del 13-08-2022 ore 09:30 (Di sabato 13 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione permangono di Sanji sul viadotto della Magliana tratta iniziale della Roma Fiumicino dove ci sono code poco prima dell’uscita Magliana in direzione Fiumicino altro incidente sulla tangenziale con le code registrante poco prima dell’imbocco per la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni sulla stessa tangenziale la polizia locale Ci segnala un incidente all’altezza dell’uscita via delle Valli Conca d’Oro in direzione quindi Stadio Olimpico vi sono rallentamenti spostamenti penalizzati dal maltempo che dalle prime ore del mattino continua ad interessare diverse zone dell’interno anche con piogge rovesci e qualche schiarita un terreno invito alla massima cautela nella guida allagamenti sono registrati in alcune strade in particolare ai Parioli viale ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione permangono di Sanji sul viadotto della Magliana tratta iniziale dellaFiumicino dove ci sono code poco prima dell’uscita Magliana in direzione Fiumicino altro incidente sulla tangenziale con le code registrante poco prima dell’imbocco per la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni sulla stessa tangenziale la polizia locale Ci segnala un incidente all’altezza dell’uscita via delle Valli Conca d’Oro in direzione quindi Stadio Olimpico vi sono rallentamenti spostamenti penalizzati dal maltempo che dalle prime ore del mattino continua ad interessare diverse zone dell’interno anche con piogge rovesci e qualche schiarita un terreno invito alla massima cautela nella guida allagamenti sono registrati in alcune strade in particolare ai Parioli viale ...

