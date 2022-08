Silvio Berlusconi allo stadio per il debutto del Monza in A (Di sabato 13 agosto 2022) Silvio Berlusconi allo U - Power Stadium per l'esordio del suo Monza in serie A, dopo 110 anni di storia. Il presidente biancorosso, giunto in tribuna al momento della lettura delle formazioni di ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022)U - Power Stadium per l'esordio del suoin serie A, dopo 110 anni di storia. Il presidente biancorosso, giunto in tribuna al momento della lettura delle formazioni di ...

forza_italia : 'Letta è in malafede: nessun preavviso di sfratto a Mattarella. È dal '95 che propongo il presidenzialismo. Da noi… - La7tv : #lariachetira Elisabetta Piccolotti: 'Silvio Berlusconi, che è miliardario, in questo momento potrebbe pagare circa… - petergomezblog : Silvio Berlusconi presidente del Senato? Dopo il fallimento della corsa al Colle ora il pregiudicato punta alla sec… - glooit : Silvio Berlusconi allo stadio per il debutto del Monza in A leggi su Gloo - IoSecondo : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Negli ultimi 20 anni per ben 8 anni il presidente del consiglio è stato Silvio Berl… -