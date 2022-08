Serie B 2022/23: pagelle e tabellino Palermo-Perugia 2-0 (Di sabato 13 agosto 2022) Termina 2-0 il match tra Palermo e Perugia, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie B 2022/23. La partita, disputata allo stadio Barbera, è stata decisa dalle reti di Brunori ed Elia. Ecco i voti e il tabellino della partita. Palermo: Pigliacelli 6,5, Marconi 6, Nedelgearu 6, Buttaro 6, Sala 6 (65’ Crivello 6), Damiani 6, Broh 6,5, Elia 7,5 (90? Pierozzi sv), Floriano 7 (dal 45’ Soleri 6), Valente 6,5 (61’Stoppa 6), Brunori 8 Perugia: Gori 6,5, Curado 6 (dall’87’ Angella sv), Sgarbi 6, Dell’Orco 5, Righetti 6(36’ Di Serio 6), Casasola 5, Vulic 5 (dall’87’ Ghion sv), Iannoni 5,5 (dal 71’ Paz), Lisi 4,5, Oulai 6, Melchiorri 6,5 (dal 71’ Angori 6) ARBITRO: Giovanni Ayroldi 6 RETI: 25’ Brunori, 68’ Elia AMMONIZIONI: 4’ Iannoni (PER), 12’ Dell’Orco ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Termina 2-0 il match tra, match valido per la seconda giornata del campionato di/23. La partita, disputata allo stadio Barbera, è stata decisa dalle reti di Brunori ed Elia. Ecco i voti e ildella partita.: Pigliacelli 6,5, Marconi 6, Nedelgearu 6, Buttaro 6, Sala 6 (65’ Crivello 6), Damiani 6, Broh 6,5, Elia 7,5 (90? Pierozzi sv), Floriano 7 (dal 45’ Soleri 6), Valente 6,5 (61’Stoppa 6), Brunori 8: Gori 6,5, Curado 6 (dall’87’ Angella sv), Sgarbi 6, Dell’Orco 5, Righetti 6(36’ Di Serio 6), Casasola 5, Vulic 5 (dall’87’ Ghion sv), Iannoni 5,5 (dal 71’ Paz), Lisi 4,5, Oulai 6, Melchiorri 6,5 (dal 71’ Angori 6) ARBITRO: Giovanni Ayroldi 6 RETI: 25’ Brunori, 68’ Elia AMMONIZIONI: 4’ Iannoni (PER), 12’ Dell’Orco ...

