Serie A, l’Inter parte con un handicap: comunicato ufficiale e mani nei capelli (Di sabato 13 agosto 2022) Incredibile quanto successo all’Inter. I nerazzurri questa sera avranno una grossa mancanza e il motivo è davvero assurdo. La stagione dell’Inter inizierà in Salento, al Via del Mare. L’esordio degli uomini di Simone Inzaghi sarà infatti contro la neopromossa Lecce. Una gara sulla carta semplice, ma che, essendo anche inizio stagione, potrebbe nascondere delle insidie. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 13 agosto 2022) Incredibile quanto successo al. I nerazzurri questa sera avranno una grossa mancanza e il motivo è davvero assurdo. La stagione delinizierà in Salento, al Via del Mare. L’esordio degli uomini di Simone Inzaghi sarà infatti contro la neopromossa Lecce. Una gara sulla carta semplice, ma che, essendo anche inizio stagione, potrebbe nascondere delle insidie. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

chievodimilano : Ne ho già vista abbastanza di serie a.. torno dopo quando gioca l’Inter - lululatodellupo : RT @Nd_Nerazzurra98: Come sempre , oggi ricomincia la sfida tra l'INTER e 19 squadre venuti dalla Serie B ???????????? - Teogiaco18 : RT @Nd_Nerazzurra98: Come sempre , oggi ricomincia la sfida tra l'INTER e 19 squadre venuti dalla Serie B ???????????? - alkaf911 : RT @Nd_Nerazzurra98: Come sempre , oggi ricomincia la sfida tra l'INTER e 19 squadre venuti dalla Serie B ???????????? - pigroman1 : @GoalItalia Ha pure l'allenatore più pagato della serie A, che a quanto pare, solo se allenano l'inter hanno l'obbligo di vincere il titolo?? -