Salman Rushdie rischia di perdere un occhio (Di sabato 13 agosto 2022) Panico a New York. Salman Rushdie, lo scrittore indiano considerato blasfemo da molti musulmani, è stato aggredito a New York. Un uomo, irrompendo sul palco della conferenza organizzata a Chautauqua, si è scagliato contro l’autore del romanzo I versi satanici e lo ha ripetutamente colpito con un’arma da taglio. Lo scrittore Salman Rushdie aggredito a New York è stato operato. L’Islam radicale gliela aveva giurata Rushdie, 75 anni, ha riportato ferite multiple e ha subito un delicato intervento chirurgico. “Salman probabilmente perderà un occhio, i nervi del suo braccio sono stati recisi e il suo fegato è stato ferito e danneggiato”, ha detto il suo agente, Andrew Wylie. Assalito, poi, anche il moderatore dell’evento ospitato alla Chautauqua Institute. Secondo le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 13 agosto 2022) Panico a New York., lo scrittore indiano considerato blasfemo da molti musulmani, è stato aggredito a New York. Un uomo, irrompendo sul palco della conferenza organizzata a Chautauqua, si è scagliato contro l’autore del romanzo I versi satanici e lo ha ripetutamente colpito con un’arma da taglio. Lo scrittoreaggredito a New York è stato operato. L’Islam radicale gliela aveva giurata, 75 anni, ha riportato ferite multiple e ha subito un delicato intervento chirurgico. “probabilmente perderà un, i nervi del suo braccio sono stati recisi e il suo fegato è stato ferito e danneggiato”, ha detto il suo agente, Andrew Wylie. Assalito, poi, anche il moderatore dell’evento ospitato alla Chautauqua Institute. Secondo le ...

