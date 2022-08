Lo volesse il cielo

Leggi su ildenaro

(Di sabato 13 agosto 2022) Due anni fa, proprio di questi tempi, l’Occidente cominciava a sentire puzza di bruciato proveniente dal vicino oriente, più precisamente da appena oltre il confine europei a nord est. Era riconducibile all’esca incendiaria, l’Esercitazione Militare Speciale che l’Armata Rossa iniziava a preparare vicino alla linea di demarcazione tra la Russia e l’Ucraina. Il resto del mondo, parte più e parte meno, capì subito che quei giochi di guerra erano definibili un’esercitazione come potrebbe essere scambiato per un autoscontro un grave incidente stradale. Di come sia evoluta la vicenda ne ha precisa contezza anche l’eremita che vive su un colle, pressochè irraggiungibile, pur non essendo lontano dal villaggio. Sempre proveniente da Oriente, questa volta dalla Cina, circa un anno prima era venuto a far visita a questa parte del mondo “il Virus”, si capisce quale e si può perciò evitare di ...