Lazio Acerbi, il difensore in uscita ma il tempo stringe: le ultime (Di sabato 13 agosto 2022) Acerbi è destinato a lasciare la Lazio in questa sessione di mercato ma il tempo stringe: Juve e Inter ci pensano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tolta l'ipotesi Monza sono soltanto i nerazzurri e i bianconeri in corsa per il centrale. Entrambe le squadre devono sostituire l'esperienza dei partenti Ranocchia e Chiellini, Acerbi in questo senso rappresenterebbe un ottimo colpo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MCriscitiello : Acerbi al Monza come merce di scambio per un seggio elettorale a Lotito? Tutto falso. Prevista una nota del club e… - lazio_story : #IlTempo | #Acerbi spera nella chiamata di #Inzaghi all’#Inter - idrocarburIover : Juve aspetta che il.barca liberi Depay Inter aspetta che la Lazio liberi Acerbi - DamianoAnzaldi : @totofaz a me Acerbi ha sempre dato l'impressione di essere il tabaccaio di Buffon, non so perchè, ma è così da ann… - DanieleMonfre : @MarinaJu4ever Ahahahah ?? guarda basta rivedersi Lazio-Milan per capire che l'Inter non prenderebbe Acerbi manco se… -