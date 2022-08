Inter, contro il Lecce Inzaghi subito in campo con la squadra tipo: Brozovic e Gosens dal 1? (Di sabato 13 agosto 2022) Questa sera l’Inter scenderà in campo a Lecce e Inzaghi si prepara a giocare con la squadra tipo: Brozovic e Gosens recuperati Questa sera l’Inter scenderà in campo a Lecce e Inzaghi si prepara a giocare con la squadra tipo: Brozovic e Gosens recuperati. I nerazzurri alle 20:45 saranno impegnati al Via del Mare contro la neo promossa squadra pugliese. Inzaghi schiererà la formazione migliore con gli undici titolari. Dovrebbero partire dal primo minuto anche Gosens e Brozovic. Soprattutto il croato ha lavorato a parte in questi giorni ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Questa sera l’scenderà insi prepara a giocare con larecuperati Questa sera l’scenderà insi prepara a giocare con larecuperati. I nerazzurri alle 20:45 saranno impegnati al Via del Marela neo promossapugliese.schiererà la formazione migliore con gli undici titolari. Dovrebbero partire dal primo minuto anche. Soprattutto il croato ha lavorato a parte in questi giorni ...

chevuoichesiaa : @FRAXCHARLES il lecce non riesce a vincere contro il cittadella figurati se riesce a fare qualcosa contro l’inter - InterClubIndia : RT @fcin1908it: VIDEO / Inzaghi con Lautaro-Lukaku: Inter, la probabile contro il Lecce - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Lecce, Sticchi Damiani: “Emozionati per l’esordio contro l’Inter. Dispiace dover…” - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Lecce, i convocati di Baroni per la sfida contro l’Inter: presente Cetin - fcin1908it : VIDEO / Inzaghi con Lautaro-Lukaku: Inter, la probabile contro il Lecce -