I tesori nelle terre dei Lucani e dei Sanseverino

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 13 agosto 2022) Lo splendore del passato come volàno per il futuro nell’opera di Nicola Femminella, presentato tra le antiche pietre del cenobio basiliano di San Giovanni a Piro. Diciassette itinerari nel parco del Cilento tra le bellezze di 56 comuni Di OLGA CHIEFFI Serata inaugurale, giovedì sera, per la X edizione di “Storie in Piazza”, una rassegna ideata da Franco Maldonato, direttore del Polo museale di San Giovanni a Piro, il quale ha inteso partire dalle radici, dalla storia del Cilento, dialogando con Nicola Femminella, autore di un’opera preziosa, “” – un lavoro di ricerca su 56 comuni degli Alburni, Cilento, Golfo di Policastro e Vallo di Diano, una imponente opera letteraria e fotografica, in libreria per le edizioni Grafiche Zaccaria di Lagonegro, che ha avuto principio nel dicembre 2013 e conclusione nel 2020, comprendente ben 850 pagine, raccolte in due volumi che, grazie al lavoro di ...