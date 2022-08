Elezioni 2022, video in tre lingue anche per Letta – Guarda (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Il segretario del Pd, Enrico Letta, in un video destinato alla stampa internazionale, ricorda “le pericolose alleanze europee di Giorgia Meloni, i voti contro il Next Generation Eu del gruppo della leader di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo e i fallimenti della destra italiana, come la bancarotta sfiorata nel 2011 a causa del governo Berlusconi”. Lo si legge in un comunicato del Pd che illustra la finalità dell’iniziativa e nel quale viene precisato che “nel video – girato in francese, inglese e spagnolo – Letta spiega il progetto europeo del Pd definendo l’europeismo, insieme alla protezione dell’ambiente e ai diritti sociali e civili, come uno dei valori fondanti del partito che dirige”. “Il segretario del Pd annuncia una battaglia elettorale all’insegna di un programma progressista e in ... Leggi su italiasera (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Il segretario del Pd, Enrico, in undestinato alla stampa internazionale, ricorda “le pericolose alleanze europee di Giorgia Meloni, i voti contro il Next Generation Eu del gruppo della leader di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo e i fallimenti della destra italiana, come la bancarotta sfiorata nel 2011 a causa del governo Berlusconi”. Lo si legge in un comunicato del Pd che illustra la finalità dell’iniziativa e nel quale viene precisato che “nel– girato in francese, inglese e spagnolo –spiega il progetto europeo del Pd definendo l’europeismo, insieme alla protezione dell’ambiente e ai diritti sociali e civili, come uno dei valori fondanti del partito che dirige”. “Il segretario del Pd annuncia una battaglia elettorale all’insegna di un programma progressista e in ...

