Crolla il prezzo della Nvidia GeForce 3080 Ti: scheda grafica in vendita con 700 euro di sconto! (Di sabato 13 agosto 2022) Se foste alla ricerca di una scheda grafica "da paura" per il vostro personal computer, e steste ricercando un prodotto perfetto per il gaming, allora dovreste leggere con attenzione la notizia che vi stiamo raccontando, inerente uno sconto davvero importante per la Nvidia GeForce 3080 Ti. Nvidia 3080 Ti, 13/8/2022 – Computermagazine.itSi tratta di una delle schede grafiche senza dubbio più gettonate e famose del settore gaming "hardcore", modello appartenente al brand Gigabyte Vision. Un hardware potentissimo per un investimento che vi permetterà di giocare a titoli tripla A in modalità ultra per diversi anni. Lo sconto è davvero interessante, ben 700 euro in meno rispetto al prezzo di listino, e si tratta tra l'altro in un secondo ...

