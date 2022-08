Adriano Celentano celebra i 58 anni di matrimonio con Claudia Mori con un video romantico: "Mi sei entrata dentro" (Di sabato 13 agosto 2022) In occasione del cinquantottesimo anniversario di matrimonio con Claudia Mori Adriano Celentano dedica alla moglie un video in cui ripercorre il giorno del loro incontro e celebra un amore mai sopito sulle note di Io Non Ricordo (Da Quel Giorno tu). Leggi su comingsoon (Di sabato 13 agosto 2022) In occasione del cinquantottesimoversario dicondedica alla moglie unin cui ripercorre il giorno del loro incontro eun amore mai sopito sulle note di Io Non Ricordo (Da Quel Giorno tu).

