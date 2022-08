Versilia, due corpi trovati in mare a poche centinaia di metri di distanza (Di venerdì 12 agosto 2022) Due tragedie sulle spiagge della Versilia una dietro l'altra a poche centinaia di metri di distanza. Due corpi senza vita sono stati trovati in mare a Lido di Camaiore. E' successo nella prima serata ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 agosto 2022) Due tragedie sulle spiagge dellauna dietro l'altra adidi. Duesenza vita sono statiina Lido di Camaiore. E' successo nella prima serata ...

angiuoniluigi : RT @leggoit: Versilia, due corpi trovati in mare a poche centinaia di metri tra loro - leggoit : Versilia, due corpi trovati in mare a poche centinaia di metri tra loro - bizcommunityit : Tragedia in Versilia, due corpi trovati in mare a poca distanza l'uno dall'altro: ignote le cause - Naz_Viareggio : Versilia, tragedia in mare: due morti in pochi minuti - nuvolar97330681 : RT @11Giuliano: Selezione: Lido di Camaiore,in entrambi i casi sono subito partite le manovre di rianimazione, ma il personale del 118 non… -