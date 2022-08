Uomini e Donne | incidente per uno dei volti più amati | bufera sui social

Leggi su inews24

(Di venerdì 12 agosto 2022) . Su Instagram è scoppiata una polemica dopo l’ultimo episodio I fan non hanno perdonato a Natalia Paragoni una gaffe che riguarda le geografia. Diciamo che suila star di U&D ha dimostrato di non essere proprio ferratissima in materia. Diventare una L'articolo proviene da Inews24.it.