Un altro domani: Julia torna finalmente con lui? (Di venerdì 12 agosto 2022) Un altro domani, Julia torna finalmente con lui? Ecco cosa succede nella nuova puntata della telenovela di Canale 5. Anche oggi vi riportiamo oggi le anticipazioni per la nuova puntata di Un altro domani, telenovela spagnola ormai in pianta stabile nel palinsesto di Canale 5; con Una Vita in pausa, tocca a lei intrattenere il pubblico Mediaset. Le anticipazioni per la puntata di oggi: Julia torna con lui? Ecco che succede.Per la puntata di oggi, venerdì 12 agosto, andranno come al solito avanti sia le vicende ambientate nel presente, con Julia protagonista, sia quelle di Carmen a Rio Muni nel passato. Julia torna ... Leggi su formatonews (Di venerdì 12 agosto 2022) Uncon? Ecco cosa succede nella nuova puntata della telenovela di Canale 5. Anche oggi vi riportiamo oggi le anticipazioni per la nuova puntata di Un, telenovela spagnola ormai in pianta stabile nel palinsesto di Canale 5; con Una Vita in pausa, tocca a lei intrattenere il pubblico Mediaset. Le anticipazioni per la puntata di oggi:con? Ecco che succede.Per la puntata di oggi, venerdì 12 agosto, andranno come al solito avanti sia le vicende ambientate nel presente, conprotagonista, sia quelle di Carmen a Rio Muni nel passato....

GianlucaVasto : 2a puntata: #Rosatellum Se sei missino vecchio stampo, non modello Terracina, per intenderci, e all'uninominale avr… - GiovaAlbanese : #Pellegrini verso l'#Eintracht: prestito secco, domani le visite. La #Juventus - al momento - non avrebbe intenzion… - LucaBizzarri : @GuidoCrosetto Però questa cosa 'non faccio più politica' è un pochino paracula. La fai eccome. Pure in maniera eff… - SimonaMaya70 : @apdD10 @AttilioFarinel1 @BK63805720 @ElianaR65255194 @ProfMBassetti Molto, molto strano. Il nostro primo medico di… - Annamarialig : RT @jacopo_iacoboni: oggi è il giorno dell'accordo di Calenda con Renzi. domani è un altro giorno. -