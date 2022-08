Tuttosport – la situazione con il Barcellona e le alternative

Leggi su justcalcio

2022-08-12 TORINO – L'avvocato Ledure ha già compiuto un piccolo capolavoro estivo, riuscendo a trasformare in realtà quello che qualche mese fa sarebbe apparso come un'utopia o fantacalcio: riportare Romelu Lukaku all'Inter dopo nemmeno un anno. Questione di volontà e di opportunità: così si possono costruire trattative che magari fino a poco prima non erano nemmeno nella fantasia dei diretti interessati. Non servirà un colpo di magia del genere per Memphis Depay, ma laè sufficientemente intricata da richiedere le abilità di un astuto stratega. Senza entrare nel dettaglio della condizione attuale di caos del, l'attaccante olandese aspetta di conoscere il proprio destino e nel frattempo lo studio legale che ne cura gli interessi lavora su più fronti.