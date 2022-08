Serie A, si parte: avvio morbido per Milan e Inter in quota é carica Roma (Di venerdì 12 agosto 2022) (Roma, 12/8/22) - Nella prima giornata di campionato, rossoneri nettamente favoriti (1,39) contro l'Udinese. A Lecce il blitz dell'Inter paga 1,30, per Mourinho è già balzo nelle scommesse sullo scudetto Roma, 12 agosto 2022 – partenza morbida sul campo, più in salita nel lungo cammino verso lo scudetto. Partirà dall'Udinese la Serie A 2022/2023 del Milan, domani in campo a San Siro per il primo appuntamento della stagione. Un'apertura abbordabile per i campioni d'Italia, nettamente favoriti nelle previsioni dei betting analyst: i primi tre punti si giocano a 1,39 su Planetwin365, e quasi 7 scommettitori su 10 hanno puntato sul segno «1»; lontana invece la squadra di Sottil, data a 7,83 (con appena il 12% delle scelte), mentre il pareggio pagherebbe 4,70. Rossoneri che sono, invece, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) (, 12/8/22) - Nella prima giornata di campionato, rossoneri nettamente favoriti (1,39) contro l'Udinese. A Lecce il blitz dell'paga 1,30, per Mourinho è già balzo nelle scommesse sullo scudetto, 12 agosto 2022 –nza morbida sul campo, più in salita nel lungo cammino verso lo scudetto. Partirà dall'Udinese laA 2022/2023 del, domani in campo a San Siro per il primo appuntamento della stagione. Un'apertura abbordabile per i campioni d'Italia, nettamente favoriti nelle previsioni dei betting analyst: i primi tre punti si giocano a 1,39 su Planetwin365, e quasi 7 scommettitori su 10 hanno puntato sul segno «1»; lontana invece la squadra di Sottil, data a 7,83 (con appena il 12% delle scelte), mentre il pareggio pagherebbe 4,70. Rossoneri che sono, invece, ...

