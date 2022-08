Roma, approvate linee guida per festa Befana 2022 in piazza Navona (Di venerdì 12 agosto 2022) La Giunta di Roma ha approvato le linee guida per la valorizzazione della tradizione storica della “festa della Befana” in piazza Navona, relativamente all’edizione 2022/2023. “Dopo le edizioni fallimentari del 2017, 2018 e del 2019 e lo stop per le successive due edizioni a causa delle restrizioni dovute alla situazione epidemiologica che ha coinvolto il nostro Paese, abbiamo approvato queste direttive finalizzate a restituire ai Romani e ai tanti turisti una festa all’altezza della Capitale e degna del suo passato. In questi mesi abbiamo valutato con attenzione ogni singolo aspetto amministrativo e politico per poter salvare una festa storica come quella di piazza ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 agosto 2022) La Giunta diha approvato leper la valorizzazione della tradizione storica della “della” in, relativamente all’edizione/2023. “Dopo le edizioni fallimentari del 2017, 2018 e del 2019 e lo stop per le successive due edizioni a causa delle restrizioni dovute alla situazione epidemiologica che ha coinvolto il nostro Paese, abbiamo approvato queste direttive finalizzate a restituire aini e ai tanti turisti unaall’altezza della Capitale e degna del suo passato. In questi mesi abbiamo valutato con attenzione ogni singolo aspetto amministrativo e politico per poter salvare unastorica come quella di...

