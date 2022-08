Questo video non mostra le proteste in Bangladesh del 2022 (Di venerdì 12 agosto 2022) L’8 agosto 2022 è stato pubblicato su Twitter un video di 45 secondi che mostra diverse scene in cui la polizia, in tenuta antisommossa, spara a dei manifestanti. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del tweet, che recita: «Bangladesh scoppiano proteste dopo i rincari di oltre il 50% dei prezzi del carburante». Si tratta di un contenuto circolato senza il contesto necessario alla sua comprensione e finito per veicolare una notizia falsa. Il video è reale ma non è stato girato in Bangladesh nel 2022. Andiamo con ordine. Il 6 agosto 2022 il governo bengalese guidato da Sheikh Hasina, ha aumentato i prezzi dei carburanti di circa il 50 per cento, l’incremento più elevato dall’indipendenza del Paese nel ... Leggi su facta.news (Di venerdì 12 agosto 2022) L’8 agostoè stato pubblicato su Twitter undi 45 secondi chediverse scene in cui la polizia, in tenuta antisommossa, spara a dei manifestanti. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del tweet, che recita: «scoppianodopo i rincari di oltre il 50% dei prezzi del carburante». Si tratta di un contenuto circolato senza il contesto necessario alla sua comprensione e finito per veicolare una notizia falsa. Ilè reale ma non è stato girato innel. Andiamo con ordine. Il 6 agostoil governo bengalese guidato da Sheikh Hasina, ha aumentato i prezzi dei carburanti di circa il 50 per cento, l’incremento più elevato dall’indipendenza del Paese nel ...

