“Pizzo” al noto ristorante di Casoria | “Mi devi pagare 3 volte l’anno

Livesicilia.it

'Sempre che va al paese', diceva D'Alba per giustificare la mancata riscossione del. ... I soldi alla fine furono consegnati a Tumminia, voltoalle cronache giudiziarie. In carcere c'era ...... così lo appellavano con disprezzo per via della scelta di Giunta, qualche anno fa, di non cedere ale di fare arrestare e condannare i suoi estorsori. Giunta, che è anche titolare di un... “Titolare di bar ed estorsore”: se è il vicino a chiedere il pizzo In seguito al tentato furto, dopo un paio di giorni avrebbe costretto il titolare a consegnargli oltre mille euro.We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...