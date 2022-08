Napoli - Messaggio di ringraziamento di Mertens ai tifosi napoletani

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 12 agosto 2022) Driesha voluto ringraziare idelper i manifesti apparsi in città con la scritta " Cià Cirù ". Ecco le sue dichiarazioni d'amore : "Non mi abituerò mai alle dimostrazioni di affetto che imi mandano e in particolar modo questa iniziativa mi ha colpito e inorgoglito. Vi ringrazio tutti calorosamente e un grande in bocca al lupo per la nuova stagione. Ho sentito alcuni dei miei ex compagni e sono molto carichi per il campionato che sta per iniziare. A presto".Conclude l'attaccante attraverso il suo profilo Instagram.