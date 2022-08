avespartacus : RT @guardiacostiera: Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Trani ha sequestrato 11 kg di datteri di mare occultati all’interno di bomb… - benny_bove : RT @guardiacostiera: Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Trani ha sequestrato 11 kg di datteri di mare occultati all’interno di bomb… - AngelaPiego : RT @guardiacostiera: Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Trani ha sequestrato 11 kg di datteri di mare occultati all’interno di bomb… - RoccoTerlizzi : RT @guardiacostiera: Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Trani ha sequestrato 11 kg di datteri di mare occultati all’interno di bomb… - TheHunter_68 : RT @guardiacostiera: Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Trani ha sequestrato 11 kg di datteri di mare occultati all’interno di bomb… -

Agenzia askanews

Un'indagine sempre attiva contro i bracconieri deidi, mollusco protetto di cui è proibita la raccolta. E proprio per questo è diventato una rarità spiega il comandante della Guardia di ...... rilasciando in acqua la mazzetta usata per frantumare le rocce e un sacchetto ricolmo di, ... sono stati intercettati dalle unità in. Condotti negli uffici della Capitaneria di Porto " ... I datteri di mare preda ambita dei bracconieri Roma, 12 ago. (askanews) - Sulle coste della Puglia, i sommozzatori della guardia di Finanza si tuffano non alla ricerca di un tesoro, ma delle prove di un delitto contro l'ambiente. Un'indagine sempr ...Il caldo afoso di queste settimane ci spinge a cercare refrigerio lungo i nostri litorali. Si tratta di un’estate torrida, con segnali preoccupanti circa lo stato di salute dei nostri ...