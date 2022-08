Gamescom Opening Night Live, quanto costa presentare un gioco? Le cifre sono folli (Di venerdì 12 agosto 2022) Mancano poco più di tre settimane alla Gamescom Opening Night, la fiera dei videogiochi più importante d’Europa, che come ogni anno si terrà a Colonia, in Germania. Gamescom, 31/7/2022 – Computermagazine.itA pochi giorni dal semaforo verde è emersa in rete una notizia curiosa, ovvero, il listino prezzi relativo alla presentazione dei giochi. Ebbene, se voleste mostrare al grande pubblico un vostro videogame, che vi chiamate Nintendo o Pinco Pallino, per trenta secondi di presentazione dovrete sborsare ben 85mila euro. Cala leggermente il rapporto durata/prezzo se si decide invece di sfruttare una presentazione di 60 secondi, e in quel caso saranno richiesti 125mila euro. Per 90 secondi si sale a 165mila euro, infine, per una presentazione da ben due minuti, si arriverà a 210.000 euro, il massimo previsto. Come ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Mancano poco più di tre settimane alla, la fiera dei videogiochi più importante d’Europa, che come ogni anno si terrà a Colonia, in Germania., 31/7/2022 – Computermagazine.itA pochi giorni dal semaforo verde è emersa in rete una notizia curiosa, ovvero, il listino prezzi relativo alla presentazione dei giochi. Ebbene, se voleste mostrare al grande pubblico un vostro videogame, che vi chiamate Nintendo o Pinco Pallino, per trenta secondi di presentazione dovrete sborsare ben 85mila euro. Cala leggermente il rapporto durata/prezzo se si decide invece di sfruttare una presentazione di 60 secondi, e in quel caso saranno richiesti 125mila euro. Per 90 secondi si sale a 165mila euro, infine, per una presentazione da ben due minuti, si arriverà a 210.000 euro, il massimo previsto. Come ...

FPPodcast : Gamescom 2022: Geoff Keighley afferma che ci saranno delle sorprese durante l'Opening Night Live - infoitscienza : Gamescom 2022: Geoff Keighley afferma che ci saranno delle sorprese durante l'Opening Night Live - blaksadpunx : RT @IGNitalia: Il 23 agosto collegatevi in diretta su Twitch e YouTube per seguire l'Opening Night Live della Gamescom 2022, e scoprire ann… - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Il 23 agosto collegatevi in diretta su Twitch e YouTube per seguire l'Opening Night Live della Gamescom 2022, e scoprire ann… - IGNitalia : Il 23 agosto collegatevi in diretta su Twitch e YouTube per seguire l'Opening Night Live della Gamescom 2022, e sco… -