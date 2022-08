Follia dopo la partita | i tifosi incendiano le auto dei calciatori | la squadra a rischio retrocessione | VIDEO

(Di venerdì 12 agosto 2022) Momenti di grande tensione in casa Aldosivi, laargentina è in crisi e ilè concreto. La classifica è molto preoccupante, nell’ultima giornata di campionato è arrivata una sconfitta contro il Godoy Cruz. La gara si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol realizzati da Rodriguez e Allende. La classifica è drammatica, l’Aldosivi occupa la penultima posizione con appena 8 punti in 13 partite. Il rendimento dellanon è stato all’altezza, sono appena due le vittorie e ben 9 le sconfitte. Isono preoccupati e nelle ultime ore si è scatenata la contestazione con atti di violenza. Cinque tesserati, trae staff, sono stati sconvolti da un brutto episodio: ihanno incendito le loro. Si è ...

