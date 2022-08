“Fino all’ultimo indizio” | sono le piccole cose che ti distruggono | quelle per cui ti beccano

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 12 agosto 2022) È un grande thriller “” l’ultima creatura di John Lee Hancock – dal 4 agosto su Netflix al secondo posto nella classifica dei film più visti – che gode di un cast stellare e che forse – in inglese il titolo è “The little things” – si sarebbe potuto meglio titolare con “Falsi dettagli”. Al centro della narrazione c’è John “Deke” Deacon (Denzel Washington) che è un vice-sceriffo in una Contea vicino Los Angeles. La ricognizione di una prova per l’omicidio di una ragazza lo costringe a ritornare nella città e qui si scontra con il suo passato: si era occupato dell’indagine di un serial killer di giovani donne. Deke è ossessionato dalla risoluzione del caso passato – come il Commissario Ricciardi di De Giovanni parla alle vittime e le ascolta mentre ne scopre il dolore ed il sangue – ed assieme al detective Jimmy ...