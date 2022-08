Assurdo Torino | spogliatoio polveriera | altra rissa sfiorata con Juric!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo lo scontro tra il dirigente Davide Vagnati e l’allenatore Ivan Juric di settimana scorsa, ci sono altri problemi in casa. In base a quanto riportato da Michele Criscitiello, sul suo profilo Twitter, ci sarebbe stato un diverbio tra lo stesso mister e un suo fedelissimo, ossia il capitano Sasa Lukic. JuricLukic Sembra paradossale in quanto Juric, nella conferenza stampa di rito in vista del primo turno di Serie A contro il Monza, ha speso parole al miele per il centrocampista serbo. L’obiettivo in casa granata è quello di ricucire la spaccatura createsi entro la prima giornata di campionato, contro il Monza.