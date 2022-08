Anna Heche è morta, staccate le macchine che la tenevano in vita (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. (Adnkronos) - Anne Heche è morta. All'attrice americana sono state staccate le macchine che la tenevano in vita dopo l'incidente stradale in cui è stata coinvolta il 5 agosto. A darne notizia è il 'Daily Mail'. L'attrice, 53enne, era stata ricoverata in ospedale al Grossman Burn Center presso l'ospedale di West Hills a nord di Los Angeles ed era tenuta in vita solo per verificare se i medici potessero prelevare i suoi organi per la donazione. "È stata a lungo una sua scelta di donare i suoi organi e viene tenuta in vita per determinare se alcuni sono vitali", si legge in una dichiarazione resa nota dall'addetto stampa dell'attrice che si conclude con un ringraziamento al personale sanitario: "Il personale dedicato e le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. (Adnkronos) - Anne. All'attrice americana sono stateleche laindopo l'incidente stradale in cui è stata coinvolta il 5 agosto. A darne notizia è il 'Daily Mail'. L'attrice, 53enne, era stata ricoverata in ospedale al Grossman Burn Center presso l'ospedale di West Hills a nord di Los Angeles ed era tenuta insolo per verificare se i medici potessero prelevare i suoi organi per la donazione. "È stata a lungo una sua scelta di donare i suoi organi e viene tenuta inper determinare se alcuni sonoli", si legge in una dichiarazione resa nota dall'addetto stampa dell'attrice che si conclude con un ringraziamento al personale sanitario: "Il personale dedicato e le ...

