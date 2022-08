A Gaza la veglia dei bambini per i piccoli palestinesi uccisi

Agenzia askanews

La tregua fra Jihad Islamica e Israele tiene, dopo tre giorni di bombardamenti che ahanno ucciso 46 persone fra cui 16 bambini. Nel territorio controllato da Hamas si è tenuta unache ha portato in strada anche i bambini per mostrare le foto dei piccoli morti. Roma, 12 ago. (askanews) - La tregua fra Jihad Islamica e Israele tiene, dopo tre giorni di bombardamenti che a Gaza hanno ucciso 46 persone fra ...