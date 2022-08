Un misterioso oggetto interstellare ha colpito la Terra? Pronta la missione per recuperarlo (Di giovedì 11 agosto 2022) Un oggetto interstellare potrebbe aver impattato contro la Terra a nostra insaputa. Nel dettaglio stiamo parlando del meteorite denominato CNEOS 2014-01-08, una meteora che è finita nell’oceano Pacifico, in Papua Nuova Guinea, nel 2014 e che secondo alcuni scienziati potrebbe appunto essere un oggetto interstellare, ovvero, proveniente da una zona che va oltre il nostro sistema solare. oggetto interstellare, 10/8/2022 – Computermagazine.itA sottolineare questa tesi sono stati l’ex studente Amir Siraj e il professore di Harvard Avi Loeb, i primi che hanno individuato CNEOS, e che sono appunto convinti che siamo di fronte ad un oggetto interstellare. Il capo scienziato dello Space Operations Command della US Space Force, Joel Mozer, dopo ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) Unpotrebbe aver impattato contro laa nostra insaputa. Nel dettaglio stiamo parlando del meteorite denominato CNEOS 2014-01-08, una meteora che è finita nell’oceano Pacifico, in Papua Nuova Guinea, nel 2014 e che secondo alcuni scienziati potrebbe appunto essere un, ovvero, proveniente da una zona che va oltre il nostro sistema solare., 10/8/2022 – Computermagazine.itA sottolineare questa tesi sono stati l’ex studente Amir Siraj e il professore di Harvard Avi Loeb, i primi che hanno individuato CNEOS, e che sono appunto convinti che siamo di fronte ad un. Il capo scienziato dello Space Operations Command della US Space Force, Joel Mozer, dopo ...

