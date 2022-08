Un altro… sorriso per Salerno: ecco Dioma Dione (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Un’altra new entry per la Nasce Un sorriso Salerno ’92, che accoglie nel suo roster anche Dioma Dione per il campionato di Serie B femminile 2022/23. La ventenne ala-pivot arriva dalla PB63 Battipaglia, con cui nelle ultime due stagioni si è divisa tra la Serie A1 (19 presenze nel 2020/21) la Serie A2 (27 gettoni nello scorso torneo) e la B con la Polisportiva Battipagliese. In precedenza ha vestito anche la casacca del Basket Stabia, con cui ha fatto il suo esordio in prima squadra giovanissima nel 2018, sempre in B. Alta 188 centimetri, Dioma Dione è nata in Senegal nel 2002 ma è in Italia da tantissimo tempo. Ora è pronta per rinforzare la Nasce Un sorriso di patron Angela Somma: “Non vedo l’ora di iniziare ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Un’altra new entry per la Nasce Un’92, che accoglie nel suo roster ancheper il campionato di Serie B femminile 2022/23. La ventenne ala-pivot arriva dalla PB63 Battipaglia, con cui nelle ultime due stagioni si è divisa tra la Serie A1 (19 presenze nel 2020/21) la Serie A2 (27 gettoni nello scorso torneo) e la B con la Polisportiva Battipagliese. In precedenza ha vestito anche la casacca del Basket Stabia, con cui ha fatto il suo esordio in prima squadra giovanissima nel 2018, sempre in B. Alta 188 centimetri,è nata in Senegal nel 2002 ma è in Italia da tantissimo tempo. Ora è pronta per rinforzare la Nasce Undi patron Angela Somma: “Non vedo l’ora di iniziare ...

