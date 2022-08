Traffico Roma del 11-08-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

sulla Cassia bis Veientana lavori riduzione della carreggiata tra via della Giustiniana il raccordo anulare possibili rallentamenti su Corso Francia un incidente via Flaminia la tangenziale e procedere con prudenza incidente alla Gianicolense in via di Pozzo Pantaleo nei pressi di via Majorana e poi altri incidenti zona Torrenova in via Passolombardo a Ostia incidente tra via dei Panfili e via Vasco de Gama chiusa la via Aurelia Antica tra la via Aurelia a via della Pisana si tratta di un incendio di ieri