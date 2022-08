Teo Mammuccari, che brutta storia! Accuse gravi contro di lui: “Mi ha fatto…” (Di giovedì 11 agosto 2022) Il conduttore Teo Mammucari ha dovuto affrontare in passato una pesante bufera mediatica per le sue scelte. Teo Mammucari (fonte youtube)Il conduttore romano Teo Mammucari rappresenta per Mediaset sin dai primi anni ’90 una fonte inesauribile di energia e spunti vulcanici dal punto di vista televisivo. Lo abbiamo visto all’opera in programmi iconici come “Le Iene”, “Scherzi a parte”, “Tu si que vales” e gli indimenticati “Veline” e “Velone”. Con la sua dissacrante ironia, il mattatore capitolino da sempre coinvolge il pubblico con le sue gag e boutades, toccando anche i temi più scomodi e politicamente scorretti. Durante il programma “Libero”, però, Teo Mammucari si è spinto troppo oltre, attirandosi le aspre critiche di una nota soubrette, sua spalla all’epoca nello show. Flavia Vento inchioda Teo Mammucari: “Mi ha rovinata!” Flavia Vento (fonte youtube)La frizzante e ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 agosto 2022) Il conduttore Teo Mammucari ha dovuto affrontare in passato una pesante bufera mediatica per le sue scelte. Teo Mammucari (fonte youtube)Il conduttore romano Teo Mammucari rappresenta per Mediaset sin dai primi anni ’90 una fonte inesauribile di energia e spunti vulcanici dal punto di vista televisivo. Lo abbiamo visto all’opera in programmi iconici come “Le Iene”, “Scherzi a parte”, “Tu si que vales” e gli indimenticati “Veline” e “Velone”. Con la sua dissacrante ironia, il mattatore capitolino da sempre coinvolge il pubblico con le sue gag e boutades, toccando anche i temi più scomodi e politicamente scorretti. Durante il programma “Libero”, però, Teo Mammucari si è spinto troppo oltre, attirandosi le aspre critiche di una nota soubrette, sua spalla all’epoca nello show. Flavia Vento inchioda Teo Mammucari: “Mi ha rovinata!” Flavia Vento (fonte youtube)La frizzante e ...

ElioFx76 : @SofiJ92355575 Ha avuto più donne Teo Mammuccari che Rocco Siffredi tra un po’, ma questa è un indiscrezione mia, e… - SofiJ92355575 : @ElioFx76 Teo mammuccari? ?? Che c'entra lui? Mi sono persa qualche pezzo mi sa Cmq no é stato Totti Stanno uscend… - ElioFx76 : @SofiJ92355575 Da tifoso mi tocca riconoscere che sbaglia di grosso, eppure pensavo che fosse stata quella non stin… - Fab_True_Enough : @ToninoFil Me la ricordo quando cominciò con Teo Mammuccari. Fece anche la testimonial per Wonderbra. -