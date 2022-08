Serie A regina all’estero: il campionato 2022/2023 sarà trasmesso in oltre 200 paesi (Di giovedì 11 agosto 2022) Il campionato di Serie A 2022/2023 sarà trasmesso in oltre 200 paesi nel mondo attraverso 73 broadcaster multicanale. Potenzialmente, gli spettatori della massima Serie italiana saranno dunque più di un miliardo. Tutto ciò sarà possibile anche grazie ad Infront, detentore dei diritti media in esclusiva della Seria A per l’estero (tranne Usa e Mena). Tra le novità del nuovo campionato spicca anche il segnale in 4K all’estero, con una partita ogni giornata trasmessa in Ultra HD. Amikam Kranz, Vice President Media Sales and Operations di Infront, ha detto: “Con la nostra squadra internazionale dei diritti abbiamo lavorato duramente per ricucire il gap mancante in determinati ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Ildiin200nel mondo attraverso 73 broadcaster multicanale. Potenzialmente, gli spettatori della massimaitaliana saranno dunque più di un miliardo. Tutto ciòpossibile anche grazie ad Infront, detentore dei diritti media in esclusiva della Seria A per l’estero (tranne Usa e Mena). Tra le novità del nuovospicca anche il segnale in 4K, con una partita ogni giornata trasmessa in Ultra HD. Amikam Kranz, Vice President Media Sales and Operations di Infront, ha detto: “Con la nostra squadra internazionale dei diritti abbiamo lavorato duramente per ricucire il gap mancante in determinati ...

