Scoperti super anticorpi contro i coronavirus (Di giovedì 11 agosto 2022) . Lo studio è stato condotto su specifiche specie animali in grado di generare gli anticorpi Uno studio pubblicato su Science Translational Medicine e condotto da un team di scienziati dello Scripps Research Institute ha scoperto una serie di super anticorpi in grado di proteggere da diversi coronavirus. Gli esiti della scoperta sono derivati dallo studio effettuato sui macachi, i quali hanno sviluppato anticorpi «pan-coronavirus» «efficaci contro molte diverse varianti di Sars-CoV-2». Secondo lo studio «alcuni animali sono sorprendentemente più capaci di produrre questo tipo di anticorpi anti `virus pan-Sars” rispetto agli esseri umani». Ciò permette ai ricercatori di scovare «indizi su come sviluppare vaccini migliori». Leggi anche: PENSIONI E ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 agosto 2022) . Lo studio è stato condotto su specifiche specie animali in grado di generare gliUno studio pubblicato su Science Translational Medicine e condotto da un team di scienziati dello Scripps Research Institute ha scoperto una serie diin grado di proteggere da diversi. Gli esiti della scoperta sono derivati dallo studio effettuato sui macachi, i quali hanno sviluppato«pan-» «efficacimolte diverse varianti di Sars-CoV-2». Secondo lo studio «alcuni animali sono sorprendentemente più capaci di produrre questo tipo dianti `virus pan-Sars” rispetto agli esseri umani». Ciò permette ai ricercatori di scovare «indizi su come sviluppare vaccini migliori». Leggi anche: PENSIONI E ...

