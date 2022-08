Scelta assurda | ora può tornare in Serie A

goldvnerm : migliore scelta del mondo quella di ermal di mettere straordinario in scaletta perché quella canzone mette una carica assurda - putipo : @AndreC198 È una scelta programmatica, di posizionamento. Altro che cazzate sulle alleanze, il problema più grave è… - manulazio9311 : @4eyes90 @gian728 @OfficialSSLazio assurda sta cosa,cioè uno è costretto a prendere posti brutti in distinti e maga… - misposolouis : No vabbe assurda questa libertà di scelta!!!!! - giulio_galli : Una scelta coerente e meno assurda di quanto sembri: ottiene 400 milioni di euro, rinuncia a 4 miliardi che verrann… -

Cronache Salerno

... in termini di agevolazioni, si parte da un terzo figlio in poi,ma attenzione: non strumentalizziamo le mie parole, ben vengano queste iniziative di welfare ma non devono pesare sulle ...La qualità delle texture è semplicementee mai avremmo potuto credere di vedere la New York ... Se volete, per comodità, poco più in basso trovate la nostradefinitiva per i settaggi, ... Aumento refezione scolastica, “scelta assurda da parte dell'amministrazione”