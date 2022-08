Renzi: “Accordo raggiunto con Calenda, Letta sta sbagliando su tutta la linea”. Via libera al programma del centrodestra. Letta, “La nostra lista potrà arrivare prima il 25 settembre” (Di giovedì 11 agosto 2022) Di Maio: «Leader di Azione bullo. Porgo l’altra guancia». Sicilia, Tajani: «Nostro nome è Prestigiacomo, l’Accordo si trova». No di FdI alla proposta di Forza Italia Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 11 agosto 2022) Di Maio: «Leader di Azione bullo. Porgo l’altra guancia». Sicilia, Tajani: «Nostro nome è Prestigiacomo, l’si trova». No di FdI alla proposta di Forza Italia

Agenzia_Ansa : FLASH | Elezioni 2022, Renzi-Calenda: accordo definito, a breve l'annuncio. #ANSA - ilfoglio_it : Ecco l'accordo per il Terzo polo. Calenda guiderà la campagna elettorale. Renzi: 'Ci sono dei momenti in cui le amb… - aldotorchiaro : ItaliaViva-Azione trattano: lista unica, simbolo unico, una front runner donna per il #TerzoPolo. Si negozia sulle… - _lubeck : RT @umanesimo: carletto buffone calenda rompe un accordo stretto solo pochi giorni prima con il pd perché candida ex m5s e ora si è alleato… - BeatriceCovassi : RT @PoliticaPerJedi: Senza alcuna polemica, ma solo per capire: perché mai l'accordo tra Calenda e PD (scritto, pubblicato e mai trasgredit… -