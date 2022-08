Pioli - Sottil, da compagni di reparto ad avversari, sabato aprono le danze a San Siro (Di giovedì 11 agosto 2022) Stefano Pioli ha i riccioli tagliati corti, la stempiatura comincia ad avanzare, ha trent'anni ed è un veterano della squadra, perché quello è il suo sesto - ed ultimo, ma ancora non lo sa - ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 agosto 2022) Stefanoha i riccioli tagliati corti, la stempiatura comincia ad avanzare, ha trent'anni ed è un veterano della squadra, perché quello è il suo sesto - ed ultimo, ma ancora non lo sa - ...

sportli26181512 : Pioli-Sottil, da compagni di reparto ad avversari, sabato aprono le danze a San Siro: Pioli-Sottil, da compagni di… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Pioli vs Sottil, da compagni di reparto ad avversari, sabato aprono le danze a San Siro #MilanUdinese - Gazzetta_it : Pioli vs Sottil, da compagni di reparto ad avversari, sabato aprono le danze a San Siro #MilanUdinese - sportli26181512 : Verso Milan-Udinese, 3 pareggi negli ultimi 3 confronti in Serie A fra le due squadre: Sabato a San Siro il Milan d… -