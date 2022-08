Meteo: ancora temporali nel weekend, a Ferragosto tornano caldo e afa (Di giovedì 11 agosto 2022) ancora tre giorni di tregua, poi tornerà il caldo torrido delle scorse settimane. Il Sud Italia sarà ancora colpito da piogge e temporali, poi i nuvoloni si sposteranno lentamente nei territori del Nord, a partire da martedì prossimo. Allerta gialla per cinque Regioni del Sud La pausa dal caldo durerà quindi fino a questo weekend, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 agosto 2022)tre giorni di tregua, poi tornerà iltorrido delle scorse settimane. Il Sud Italia saràcolpito da piogge e, poi i nuvoloni si sposteranno lentamente nei territori del Nord, a partire da martedì prossimo. Allerta gialla per cinque Regioni del Sud La pausa daldurerà quindi fino a questo, L'articolo proviene da Inews24.it.

