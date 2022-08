Martinez | “Origi compare nei momenti difficili e decide le partite” | News

sportli26181512 : Il c.t. belga Martinez: 'Lukaku è amore e De Ketelaere sa come stupire': Il c.t. belga Martinez: 'Lukaku è amore e… - MilanPress_it : L'intervista al ct del #Belgio #Martinez: '#DeKetelaere? Ti lascia a bocca aperta. Su #Origi e #Saelemaekers…' ??? - PianetaMilan : #Martinez : “Mi aspetto molto da #Origi . #DeKetelaere ti ruba l’occhio” | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - RadioRossonera : Il CT #Martinez esalta #DeKetalere e #Origi: le sue parole ?? - MilanWorldForum : Martinez:'Vi racconto CDK, Origi e Saele' Le dichiarazioni -) -

lancia De Ketelaere e: 'Charles ruba l'occhio' Charles De Ketelaere (foto CM. IT)Charles De Ketelaere è il giovane belga su cui il Milan ha voluto investire quest'anno. Il tecnico ...Commenta per primo Robertofa le carte alla Serie A italiana. Il ct del Belgio ha dichiarato in un'intervista alla ... 'è maturo e ha avuto il privilegio di stare in uno spogliatoio ...Le parole di Martinez, Ct del Belgio, ai microfoni di La Gazzetta dello Sport: le sue dichiarazioni su De Ketelaere, Origi e Saelemaekers ...Le parole del ct del Belgio: "Conosco Romelu da anni, non sono assolutamente sorpreso della sua scelta e della sua determinazione nel tornare a Milano" ...