Kevin Chiappalone: chi è il mercenario italiano che combatte contro Putin nel Donbass (Di giovedì 11 agosto 2022) Kevin Chiappalone è indagato dalla Dda di Genova perché si è arruolato nella Brigata Internazionale ucraina per combattere contro la Russia nel Donbass. Indicato come simpatizzante di Casapound, Chiappalone aveva annunciato in un'intervista a Panorama nel marzo scorso che sarebbe andato a combattere dopo aver sentito Vladimir Putin parlare di «denazificare» il Paese. Ora rischia dai 2 ai 7 anni di carcere. La polizia ha interrogato diversi militanti di Casapound per capire se c'è una rete di reclutatori nel territorio italiano. Ma secondo i primi accertamenti il 19enne ha fatto tutto da solo. Trovando i contatti giusti su Internet. La madre Tiziana e il padre Filippo Moramarco Kevin è finito nel registro degli ...

