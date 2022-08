Juventus | fulmine a ciel sereno Depay | la prima decisione è arrivata

JuveLiveit : Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno: salta tutto -

JuveLive

Calciomercato, Depay prende tempo con la: lo scenario Memphis Depay ©LaPresseL'inserimento del Tottenham nell'affare non era stato visto come una minaccia da parte della, che forte ...Calciomercatoa ciel sereno: salta tutto. Durante una intera finestra di calciomercato non tutte le trattative possono andare come sperate. Infatti, fino a questo momento lanon aveva ... Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno: salta tutto Calciomercato Juventus, nonostante le premesse circa la quasi certa finalizzazione dell'affare, le ultime notizie trasmettono tutt'altro.Nonostante un precampionato di alto profilo, le strade tra Kean e la Juve sembrano essersi divise in maniera definitiva. Ecco cosa è successo ...