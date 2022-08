Intrappolati nel tunnel che stanno scavando | in tre fuggono | lui resta bloccato L’ipotesi choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 agosto 2022) Uomo intrappolato sotto terra. Sette ore sotto terra, a circa sei metri di profondità in via Innocenzo XI, all’Aurelio, a Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere “una persona caduta sotto terra”. Sul luogo sono arrivati anche funzionario, Capo Turno VVF e Carabinieri. Sono tuttora in corso le operazioni della squadra 9A con l’ausilio del personale del nucleo Speleo Alpino Fluviale e del nucleo USAR, Urban Search and Rescue e i GOS, Gruppi Operazioni Speciali. Dopo i primi tentativi, adesso gli agenti dei nuclei speciali hanno iniziato a scavare un secondodal suolo stradale per raggiungere la persona rimasta intrappolata, ma ancora cosciente, da una seconda via. In questo modo dovrebbero riuscire a raggiungerlo e a portalo in salvo. Secondo quanto riporta Il Messaggero, quanto pare, a lavorare sotto al...