Il padre di Alessia e Giulia si sfoga in una lettera: 'Non porto rancore all'inconsulto vociare' (Di giovedì 11 agosto 2022) La morte di Alessia e Giulia, le due sorelle travolte da un treno nella stazione di Riccione, ha scatenato le solite e stucchevoli polemiche da social. Obiettivo di numerose "invettive" virtuali, il ...

