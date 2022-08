Gli smartwatch migliori per l'estate (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - Ci sono oggetti che sembravano condannati all'estinzione dall'evoluzione dei costumi e della tecnologia e che invece hanno trovato nuova vita proprio grazie a quella tecnologia. È successo con i televisori, che sembravano confinati nelle case di anziani tecnosauri legati alla tv generalista e che si sono reinventati come smart-tv al punto di entrare nelle collezioni di brand generalmente dediti ad altri prodotti, ed è successo con gli orologi. Al netto del mercato del lusso che non conosce crisi, sembrava che l'abitudine di avere sempre l'ora a portata di mano sullo schermo dello smartphone avesse fatto decadere quella di portare l'orologio al polso. Ma un po' le tendenze della moda che hanno resuscitato modelli come i Casio old style in innumerevoli varianti e un po' l'esigenza di avere una serie di informazioni più a portata di mano che a portata di app, ha portato al successo ... Leggi su agi (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - Ci sono oggetti che sembravano condannati all'estinzione dall'evoluzione dei costumi e della tecnologia e che invece hanno trovato nuova vita proprio grazie a quella tecnologia. È successo con i televisori, che sembravano confinati nelle case di anziani tecnosauri legati alla tv generalista e che si sono reinventati come smart-tv al punto di entrare nelle collezioni di brand generalmente dediti ad altri prodotti, ed è successo con gli orologi. Al netto del mercato del lusso che non conosce crisi, sembrava che l'abitudine di avere sempre l'ora a portata di mano sullo schermo dello smartphone avesse fatto decadere quella di portare l'orologio al polso. Ma un po' le tendenze della moda che hanno resuscitato modelli come i Casio old style in innumerevoli varianti e un po' l'esigenza di avere una serie di informazioni più a portata di mano che a portata di app, ha portato al successo ...

Samsung, arrivano i nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip4 e Fold4 ... mentre Galaxy Watch5 Pro, ultimo arrivato nella line - up, è lo smartwatch Samsung più robusto e ... "Puntiamo a offrire alla nostra community Galaxy Watch gli strumenti, i dati e le risorse necessari ... Samsung Galaxy Buds 2 Pro: presentati i flagship dell'ascolto senza fili Ascolta questo articolo In coda, l' evento estivo Unpacked 2022 di Samsung - dopo gli smartphone pieghevoli Flip e Fold di 4a gen, e i nuovi smartwatch Galaxy Watch 5 - ha svelato anche un nuovo paio di auricolari, rappresentato dai Galaxy Buds 2 Pro, eredi dei primi Buds del 2019 ,... AgoraVox Italia Galaxy presenta i nuovi smartphone e la nuova generazione smartwatch La serie Galaxy Watch5 offre una ampia varietà di funzionalità dedicate alla salute grazie al sensore BioActive di Samsung capace anche ...