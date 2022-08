Gianni Letta? 10 e lode. Per Giorgetti troppe messe... La Russa nelle ombre siciliane. Centrodestra, le pagelle (Di giovedì 11 agosto 2022) Ci siamo quasi. Pochi giorni e le candidature nel Centrodestra, uninominale e proporzionale, saranno definite nei dettagli. Intanto per il programma manca solo l'ok finale dei leader ma il testo c'è, come anticipato da Affaritaliani.it. Sempre su Affari, ecco le... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 11 agosto 2022) Ci siamo quasi. Pochi giorni e le candidature nel, uninominale e proporzionale, saranno definite nei dettagli. Intanto per il programma manca solo l'ok finale dei leader ma il testo c'è, come anticipato da Affaritaliani.it. Sempre su Affari, ecco le... Segui su affaritaliani.it

DomPer888 : Il REGIME DEMOCRATICO del nipote scemo di Gianni Letta stanno sbandierando l'acquisto di stu CUTTARIELL come quando… - Mick24144520 : @pdnetwork @EnricoLetta La cipria:il nipote di Gianni letta braccio destro di Berlusconi per nascondere la drammat… - DomPer888 : Questo non è maschilismo ma semplicemente OPPORTUNISMO. Quello che ha detto il nipote scemo di Gianni Letta nei co… - gattonzo : RT @MT_Meli_: Il Gabibbo dei Parioli saluta il nipote sfigato di Gianni Letta, il quale, mentre intrallazza con paladini delle tasse e ambi… - Luciano66933177 : @donatella1956 Il nipote di Gianni Letta -