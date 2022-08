E’ una Juve d’assalto | pronta la doppietta per Allegri

Gazzetta_it : L'ultimo colpo #Juve è una conferma: ufficiale il rinnovo di #Fagioli, contratto fino al 2026 - MarcoGuidi13 : Buone notizie anche dalla #Continassa: #Cuadrado si è allenato regolarmente, #McKennie già parzialmente con il grup… - romeoagresti : La #Juve, da qualche giorno e in concomitanza con l’infortunio di Pogba (in chiave ibrido 442), è tornata ad analiz… - pseudo_dionigi : RT @EzioGreggio: Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: “ Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve”… (… - RickyMignano : @FerraraLiberato Napoli un po piu giu, lo metterei insieme a Lazio Fiorentina ed Atalanta....ci siamo troppo indebo… -

... infatti, per Kostic potrebbe esserci giàmaglia da titolare per il debutto con il Sassuolo in ... è perché in casasi sono resi conto di avere un buco da colmare in fretta. Così la dirigenza ...L'inopinato stop per il problema al menisco ha velato l'umore dell'ambiente bianconero e ha privato Allegri dipedina chiave nella piccola rivoluzione tattica allo studio nella tournée americana. ...Aouar, che ebbe come compagno al Lione proprio Depay, è in scadenza fra un anno e desideroso di fare il salto in una big europea. Rispetto a un anno e mezzo fa, il prezzo del suo cartellino si è più ...Mister Massimiliano Allegri compie oggi 55 anni. La Juventus ha celebrato il tecnico bianconero sui suoi canali: "Mentre prosegue il conto alla rovescia per l'inizio del campionato, ...