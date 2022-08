Droga | oltre 100 dosi tra coca e crack | arrestato 23enne incensurato

(Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEra in possesso di100traina edai carabinieri nel napoletano un pusher di 23 anni,di Castel Volturno. Sono stati i carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna a bloccare l’uomo durante una perquisizione a Brusciano, in Via Rossini. Il pusher è stato trovato in possesso di 37diina, 69 die 16 stecchette di hashish. Con laanche quasi 2mila euro in contante. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

SkyTG24 : Napoli, oltre 100 dosi tra cocaina e crack: arrestato pusher - Fresatura_Bo : Marito e moglie arrestati dai carabinieri a Granarolo Emilia: in casa oltre 1 kg di droga - Fresatura_Bo : Marito e moglie arrestati dai carabinieri a Granarolo Emilia: in casa oltre 1 kg di droga - MikiAV8BHarrier : RT @GDF: La #GDF #Lecce congiuntamente alla #ComponenteAeronavale e al Nucleo di #FrontieraMarittima di #Durazzo del #Corpo ha sequestrato… - Ro_by_4 : RT @GDF: La #GDF #Lecce congiuntamente alla #ComponenteAeronavale e al Nucleo di #FrontieraMarittima di #Durazzo del #Corpo ha sequestrato… -

Agenzia ANSA

...uniti allo stress per le sue attività sotto i riflettori lo hanno condotto all' assunzione di... Addio, genio ribelle Accanto a titoli come Mrs Doubtfire e Hook,che Jumanji e Una notte al ...Pellegrino infatti, non ha mai ricondotto il delitto a questioni illecite legate alla, ma a ... La versione appare, quindi, illogica e non coerente,che del tutto sfornita di prove". Per il ... Droga: oltre 100 dosi tra coca e crack, arrestato pusher È accusato di aver ucciso a giugno due prostitute a Sarzana, ora ha tentato la fuga dal carcere di Cuneo. Per il padre, con il quale lavorava come falegname, è innocente ma gli indizi a suo carico son ...Sono stati i carabinieri a bloccare l'uomo durante una perquisizione a Brusciano, in Via Rossini. L'uomo aveva anche quasi duemila euro in contanti Era in possesso di oltre 100 dosi tra cocaina e crac ...