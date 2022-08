Di Maio risponde a Di Battista | “E’ del partito dei bulletti”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – “Io un ducetto? Li iscrivo tutti in questo grandedegli odiatori e pure un po’ dei”. Così Luigi Di, ospite stasera a In Onda su La7, commenta l’ultimo video di Alessandro Dinel quale l’ex 5Stelle attacca il ministro degli Esteri definendolo, appunto, un “ducetto”. “E’ fantastico fare così – continua Di-. Tu ti ritrai, non ti ricandidi, attacchi tutti e scompari… va benissimo, è un diritto sacrosanto”. Però, sottolinea il ministro, “su una cosa almeno siamo d’accordo: che quello non è più il Movimento che abbiamo fondato”. Per quanto riguarda il percorso con il Pd, ha poi aggiunto Di, “è iniziato tanto tempo fa, quando abbiamo costruito il secondo governo di questa legislatura, quando abbiamo fatto le leggi insieme per superare ...