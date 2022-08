"Cottarelli? Io non lo capisco". La mossa a sorpresa che fa tremare la Gelmini (Di giovedì 11 agosto 2022) Maria Stella Gelmini ospite a Sky Tg 24, dopo aver regolato i conti con i suoi ex compagni di partito di Forza Italia accusandoli di aver seguito troppo le sirene della Lega, ora mette nel mirino anche gli ex compagni di viaggio di Azione-+Europa. Infatti nel grande tradimento portato avanti da Calenda ai danni di Enrico Letta è accaduta anche una scissione all'interno della pattuglia dell'ex ministro dello Sviluppo Economico. Come è noto, Bonino è rimasta con il Pd abbandonando il patto programmatico con Azione. Ma a crerae scompiglio tra le file di Azione è anche la scelta di Carlo Cottarelli di correre alle prossime elezioni con la formazione di Emma Bonino, tradendo di fatto Calenda. E la Gelmini non le manda a dire: "Ho stima verso Cottarelli e trovo poco comprensibile la sua scelta di candidarsi con Pd-Più ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Maria Stellaospite a Sky Tg 24, dopo aver regolato i conti con i suoi ex compagni di partito di Forza Italia accusandoli di aver seguito troppo le sirene della Lega, ora mette nel mirino anche gli ex compagni di viaggio di Azione-+Europa. Infatti nel grande tradimento portato avanti da Calenda ai danni di Enrico Letta è accaduta anche una scissione all'interno della pattuglia dell'ex ministro dello Sviluppo Economico. Come è noto, Bonino è rimasta con il Pd abbandonando il patto programmatico con Azione. Ma a crerae scompiglio tra le file di Azione è anche la scelta di Carlodi correre alle prossime elezioni con la formazione di Emma Bonino, tradendo di fatto Calenda. E lanon le manda a dire: "Ho stima versoe trovo poco comprensibile la sua scelta di candidarsi con Pd-Più ...

