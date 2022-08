Calciomercato Monza, UFFICIALE Pablo Marì (Di giovedì 11 agosto 2022) Calciomercato Monza, depositato in lega il contratto di Pablo Marì: battuta la concorrenza dell’Hellas Verona Il Monza ha depositato il contratto di Pablo Marì. Come riportato da Gianluca Di Marzio, difensore classe 1993 è un giocatore dei brianzoli. Battuta la concorrenza dell’Hellas Verona, i lombardi hanno trovato l’intesa con l’Arsenal: prestito con obbligo di riscatto che scatta automatico in caso di salvezza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022), depositato in lega il contratto di: battuta la concorrenza dell’Hellas Verona Ilha depositato il contratto di. Come riportato da Gianluca Di Marzio, difensore classe 1993 è un giocatore dei brianzoli. Battuta la concorrenza dell’Hellas Verona, i lombardi hanno trovato l’intesa con l’Arsenal: prestito con obbligo di riscatto che scatta automatico in caso di salvezza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

